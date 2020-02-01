Найденная в Идлибе военная техника свидетельствует о помощи Запада террористам в Сирии

Сирийская арабская армия (САА) обнаружила военную технику западного производства, попавшую в руки террористов в Идлибе. Оно было оставлено боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны деэскалации. Подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Западное оружие в руках террористов

Сирийская армия обнаружила у боевиков в идлибской зоне деэскалации оружие западного производства. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Он отметил, что в ходе отступления боевиков вглубь провинции при контрнаступлении в руки военнослужащих попало «значительное количество оставленных незаконными вооруженными формированиями техники, боеприпасов и вооружения, в том числе западного производства».

Угроза для мирных жителей

В ЦПВС подчеркнули, это свидетельствует о «мощном боевом потенциале террористов», который мог бы обрушиться на такие густонаселенные города, как Хама и Алеппо, где проживают мирные граждане.

Судя по разбитым боевым машинам, террористы были очень хорошо подготовлены к наступлению сирийских военных. Такая техника могла нанести серьезный ущерб населенным пунктам на севере Сирии, где находятся мирные граждане страны.

Благодаря контрнаступлению САА, которое в текущем месяце в ответ на регулярные обстрелы боевиков было начато вновь, удалось избежать жертв и ущерба от действий вооруженных группировок.

Контрнаступление САА в ответ на провокации

Незаконные вооруженные формирования, в том числе террористические группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ), проигнорировали договоренности, заключенные между Москвой и Анкарой, предполагавшие прекращение боевых действий на севере Сирии с 00.00 12 января. Джихадисты продолжили обстрелы жилых кварталов прифронтовых населенных пунктов и позиции сирийских военных.

Министерство иностранных дел Сирии особо предупредило Совбез ООН и генсека Антониу Гутерриша о том, что армия страны переходит в наступление — военные обязаны пресечь обстрелы жилых районов и защитить мирных жителей.

В ночь на 16 января САА возобновила военную операцию на севере страны из-за неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны террористов. 28 января удалось освободить крупный город Маарет аль-Нуман на юге провинции Идлиб. Занимавшие его боевики бежали еще ночью, не вступая в бой.

Турецкое оружие для террористов

В 2017-2018 годах Турция направила в сирийскую провинцию Идлиб десятки конвоев с вооружением и снабжением для боевиков из протурецких группировок «умеренной оппозиции», таких как «Джейш аль-Ислам» и «Файлак аш-Шам». При этом полевые командиры группировок продавали или просто «делились» поставленным из Турции оружием с террористическими организациями. В частности, в Идлиб было отправлено огромное количество турецких ПТУР, которые стали наиболее эффективным оружием боевиков против САА.

Запад активно снабжает террористов

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин считает неудивительным тот факт, что западное оружие попало в руки к террористам. Такое мнение он выразил в беседе с ФАН.

«Не является удивительным тот факт, что во время зачистки территории от боевиков довольно часто встречаются образцы военной техники и оружия западных государств. Террористов довольно активно снабжает Запад. Довольно часто с ними работают западные инструкторы. Сейчас они покинули территорию Сирии, так как кольцо вокруг Идлиба сужается», — заявил Кошкин, отметив, что влияние Запада на террористов сохраняется.

Анкара в этой истории играет далеко не последнюю роль. Ведя неоднозначную политику в отношении Дамаска, она не только поставляет боевиков в Ливию, но и оказывает поддержку вооруженным формированиям в сирийском Идлибе, напомнил эксперт.

«Турция неоднозначно относится к политике, которую ведет президент Сирии Башар Асад. Анкара действует весьма умерено, но снабжает при этом боевиков, оказывая им довольно активную поддержку. От Турции у террористов также может быть оружие с Запада», — подчеркнул собеседник ФАН.

Кроме того, обнаруженная САА в Идлибе техника свидетельствует о том, что западные структуры не намерены отпускать ситуацию, и по прежнему рассчитывают, что смогут сломить легитимное сирийское правительство.