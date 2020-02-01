Токсиколог Эдигер озвучил новую причину гибели группы Дятлова

Москва, 1 февраля. Токсиколог и фармаколог Александр Эдигер озвучил новую версию гибели группы туристов на перевале Дятлова.

С его точки зрения, гибель могла быть вызвана употреблением галлюциногенных грибов и, как следствие, неконтролируемым поведением. Эдигер пояснил, что туристы начали паниковать и покинули палатки. Это произошло после того, как они съели смесь из сушеных лесных грибов, которые используют в народной медицине.

«Они могли узнать от местных жителей, что эта целебная смесь повышает, например, устойчивость к холоду или повышает выносливость организма», — сказал Эдигер в беседе с корреспондентом Kp.Ru.

По словам Эдигера, «туристы могли заварить чай, добавив немного больше смеси, чем необходимо».

«И через несколько часов у выпивших этот чай сработал синхронный эффект», — объяснил токсиколог, заметив, что тяжелая токсическая реакция на центральную нервную систему могла привести к галлюцинозу.

Александр Эдигер заметил, что если человек находится под действием галлюциногенов, то у него срабатывает инстинктивная логика.

Туристическая группа Игоря Дятлова пропала в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. Это произошло в начале 1959 года. Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в полном составе. Эксперт Валентин Дегтярев, как сообщалось ранее, обнаружил на архивной фотографии лишний труп и обрядовую куклу на перевале Дятлова.