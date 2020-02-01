Посетитель избил беременную женщину-врача в Башкирии

Уфа, 1 февраля. Родственник пациента избил беременную женщину-врача в одной из больниц Нефтекамска. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, вопиющий случай произошел на глазах посетителей медицинского учреждения. Родственник одного из пациентов схватил женщину-медика за волосы и выволок из кабинета. Мужчина безжалостно наносил удары женщине, пока она не потеряла сознание, передает передает «Инфореактор».

Пострадавшую госпитализировали, врачи пытаются спасти жизнь ее нерожденного ребенка.

«Этот случай станет предметом долгих разбирательств под контролем прокуратуры города Нефтекамска», — заявил министр.

Компетентные органы начали проверку по факту случившегося. Следственные органы опрашивают свидетелей. Судебно-медицинской экспертизе предстоит определить степень тяжести нанесенного вреда.

Ранее сообщалось, что в Пскове мужчина с ножом напал на врача-гематолога в одной из детских областных больниц. По предварительным данным, этом мог быть отец одной из маленьких пациенток, передает телеканал «360».