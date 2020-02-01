Белорусский поисковик Матюк рассказал о значении прорыва блокады Ленинграда

Минск, 1 февраля. Глава поисково-реставрационной группы «Поиск», белорусский профессиональный водолаз Игорь Матюк рассказал, как стойкость жителей города-героя Ленинграда помогла победить фашизм.

Профессиональный дайвер Игорь Матюк на протяжении многих лет является организатором и участником экспедиций по подъему со дна рек и озер утонувшей военной техники, которая в годы Великой Отечественной войны была задействована в боевых действиях против фашистских захватчиков.

«В 2003 году я поднял свой первый танк из Невы, из района знаменитого «Невского пятачка». Именно тогда я пережил первое сильнейшее впечатление от того, что мы сделали», — рассказал дайвер.

Матюк подчеркнул, что он долгое время изучал бессмертный подвиг жителей и защитников блокадного Ленинграда, убедившись в том, что Ладожская флотилия сыграла ключевую роль в спасении города. При этом освобождение советскими войсками города Ленинграда от блокады стало мощным толчком для будущей Победы в Великой Отечественной войне, передает радио Sputnik.

«Если бы Ленинград не выстоял в блокаде, мы бы увидели совершенно иную военно-стратегическую картину: непонятно, как повели бы себя японцы и финны, если бы пали две наши столицы. Тонкая ниточка, дорога жизни по льду Ладоги, во многом решила исход войны», — подчеркнул он.

Стоит отметить, что Игорь Матюк стал первым поисковиком, который по распоряжению президента Белоруссии Александра Лукашенко получил разрешение на подъем военной техники из белорусских рек и озер. Найденные им образцы техники и вооружения украшают экспозиции многих музеев и историко-культурных комплексов.