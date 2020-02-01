Депутат ГД Новиков считает, что США пытаются помешать интеграции стран бывшего СССР

Москва, 1 февраля. США продолжают попытки создать помехи интеграционным процессам на постсоветском пространстве. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Парламентарий, комментируя переговоры госсекретаря США Майка Помпео с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, отметил, что Вашингтон преследует свои интересы в республиках бывшего СССР.

«США решают принципиально важную для себя задачу блокирования возможных интеграционных процессов на этой территории», — считает Новиков.

Он подчеркнул, что в программе поездки Помпео значится не только Белоруссия, но и Украина, а также страны Средней Азии.

«США настойчиво и последовательно реализуют свои внешнеполитические задачи и в этом отношении нам есть, чему у них поучиться», — уверен депутат Госдумы.

По его мнению, Вашингтон демонстрирует готовность перезагрузить отношения с Минском, чтобы решить свои геополитические и коммерческие задачи.

«США готовы пересматривать свои подходы и практику давления на Белоруссию через обвинения в недемократизме белорусской политической системы», — сказал Новиков.

Парламентарий считает лукавством высказывание Помпео о прогрессе демократии в Белоруссии.

«Все необходимые намеки сделаны, все необходимые иллюзии, которые Трамп и его команда хотели бы посеять у белорусской стороны, сделаны», — отметил политик.

При этом он добавил, что в Минске прекрасно «понимают цену американским обещаниям».