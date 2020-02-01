Депутат ГД Новиков считает, что США пытаются помешать интеграции стран бывшего СССР

Москва, 1 февраля. США продолжают попытки создать помехи интеграционным процессам на постсоветском пространстве. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Парламентарий, комментируя переговоры госсекретаря США Майка Помпео с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, отметил, что Вашингтон преследует свои интересы в республиках бывшего СССР.
«США решают принципиально важную для себя задачу блокирования возможных интеграционных процессов на этой территории», — считает Новиков.
Он подчеркнул, что в программе поездки Помпео значится не только Белоруссия, но и Украина, а также страны Средней Азии.
«США настойчиво и последовательно реализуют свои внешнеполитические задачи и в этом отношении нам есть, чему у них поучиться», — уверен депутат Госдумы.
По его мнению, Вашингтон демонстрирует готовность перезагрузить отношения с Минском, чтобы решить свои геополитические и коммерческие задачи.
«США готовы пересматривать свои подходы и практику давления на Белоруссию через обвинения в недемократизме белорусской политической системы», — сказал Новиков.
Парламентарий считает лукавством высказывание Помпео о прогрессе демократии в Белоруссии.
«Все необходимые намеки сделаны, все необходимые иллюзии, которые Трамп и его команда хотели бы посеять у белорусской стороны, сделаны», — отметил политик.
При этом он добавил, что в Минске прекрасно «понимают цену американским обещаниям».
«Я думаю, что здравого смысла здесь будет достаточно для того, чтобы выстраивать внешнюю и внутреннюю политику с понимаем того, что из себя представляют США и обещания их государственных лидеров», — заключил Новиков.