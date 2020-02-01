Вашингтон, 1 февраля. США начали расширять две базы в сирийских провинциях Хасака и Дейр эз-Зор.

В провинции американцы перебросили рабочую технику. Как отмечает Telegram-канал «Выпускайте Кракена», крупнейшие американские военные базы находятся как раз в тех районах, которые богаты нефтью. В данном случае речь идет, к примеру, о месторождении «Омар».

Соединенные Штаты ведут преступный нефтяной бизнес на территории Сирии. Действующие под охраной Вашингтона курдские террористы занимаются контрабандой нефти на восточном берегу Евфрата. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич ранее призвал собрать чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН. По его словам, Соединенные Штаты грубо нарушают международное право. Об этом подробно рассказали журналисты Федерального агентства новостей в своем расследовании.

Многие эксперты, политологи и экономисты заявляют, что американцы как можно скорее должны покинуть территорию САР. Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов назвал политику Вашингтона в ближневосточной республике варварской, она нарушает международное право.