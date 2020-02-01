Прилепин возглавил новую партию «За правду»

Москва, 1 февраля. Новая партия «За правду» создана в России, ее лидером стал публицист Захар Прилепин.

По итогам голосования на учредительном съезде было принято решение о создании партии. Инициатива была поддержана единогласно.

«Нет ничего удивительного, тем более предосудительного в том, что, конечно же, движению «За правду» нужна организация, которая реализует вещи, касающиеся конституции, социальной жизни, политической, культурной, все это будет воплощаться в жизнь», — сказал Прилепин, говоря о цели создания партии.

Писатель выступил на съезде с речью, в которой рассказал о целях партии и проблемах современного мира, сообщил Ura.ru. В частности, Прилепин призвал создать образ образованного и успешного патриота, который будет не только отстаивать, но и в случае необходимости навязывать свои взгляды.

Публицист ранее говорил, что собирается участвовать в выборах в Государственную думу РФ, если будет создана политическая партия. Осенью прошлого года публицист объявил о создании движения «За правду», которое будет действовать в большинстве российских регионов.