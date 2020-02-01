Российская разведчица Нетыкса рассказала о своей работе в Латинской Америке

Москва, 1 февраля. Ветеран Службы внешней разведки России, полковник в отставке Тамара Нетыкса рассказала о своей работе в Латинской Америке.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин рассекретил имена семерых выдающихся разведчиков-нелегалов, которые сделали весомый вклад в обеспечение безопасности России. Среди рассекреченных имен были покойный Герой России, генерал-майор Виталий Нетыкса и его вдова Тамара Нетыкса.

Тамара Нетыкса стала героиней одного из сюжетов программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1». Разведчица рассказала подробности своей работы в Латинской Америке, отметив, что их главной целью было получение доступа к секретным данным США.

«У нас главная страна была - США. И мы занимались этой страной, вся наша информация была оттуда», — пояснила Нетыкса.

Она также добавила, что российские разведчики не работали против латиноамериканских государств.

«Вреда – никому. Только помогали. Была помощь, даже сильная помощь», — пояснила она.

Деятельность супругов-разведчиков была сопряжена с многочисленными опасностями. В задачи Тамары входила обработка получаемой информации. Супруг выполнял задачи, которые представляли реальную угрозу для жизни. При этом жена не всегда знала детали операций, в которых принимал участие супруг.