Обнаружено загадочное предсказание Нострадамуса о коронавирусе

Москва, 1 февраля. Обнаружено загадочное предсказание французского астролога и пророка Мишеля де Нострдама, известного под именем Нострадамус, о смертельном коронавирусе, распространившемся в Китае. Живший в XVI веке ясновидящий предрек болезнь в приморском городе.

«Большая чума в приморском городе не прекратится, пока не будет отмщена смерть и кровь праведника, взятого и осужденного без преступления. И знатной дамы, оскорбленной притворством», — говорится в тексте пророчества.

Под знатной дамой можно понимать бывшего министра здравоохранения КНР, которую призывают на помощь в борьбе с эпидемией. По поводу «смерти и крови праведника» есть несколько версий. Некоторые считают, что речь идет о преследовании уйгуров в Китае, обвиняемых в сепаратизме. Другие уверены, что в пророчестве говорится об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который критиковал свою родную страну и США.

Ранее было обнародовано страшное пророчество болгарской ясновидящей Ванги об эпидемии коронавируса. Она предсказала, что в первой четверти XXI века появится заболевание, которое распространится по всему миру и унесет много жизней.

Напомним, первые случаи коронавируса (2019-nCoV) были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Из-за инфекции уже умерли более 250 человек, а число зараженных приближается к 12 тысячам.

В России пока зарегистрированы два случая коронавируса. Ранее стало известно, что один из больных уже идет на поправку.