Сервис «Яндекс.Музыка» назвал самые популярные треки десятилетия

Москва, 2 февраля. Сервис «Яндекс.Музыка» подготовил ко Дню сурка список композиций, которые россияне ставили чаще всего на повтор в ушедшем десятилетии.

По данным сервиса, большей популярностью у россиян пользуются хиты поп-исполнителей. Так, в 2010 году пользователи без остановки слушали трек Леди Гага Bad Romance, в 2011 году чаще всего ставили на повтор Love You Like a Love Song исполнителей Селены Гомез и The Scene, а 2012 год прошел в режиме регулярного репита песни Нюши «Выше».

В 2013 году самым повторяемым треком стал Wake Me Up диджея Авичи, а в 2014-м его сменила композиция Prayer in C Робина Шульца.

Вторая половина 2010-х годов отмечена превосходством русскоязычных артистов. Главным хитом 2015 года стала «Самая-самая» Егора Крида, а в 2016-м — «Твои глаза» Светланы Лободы. Украинский коллектив «Грибы» со своим треком «Тает лед» взорвал 2017 год, уже в 2018-м самой повторяемой записью стал обычный морской шум, а в прошлом году в лидеры вырвалась песня NBA группы RSAC.

Интересно, что музыкальные предпочтения меняются не только с течением времени, но и в зависимости от географического фактора. Например, жители Санкт-Петербурга чаще всего слушают композицию «Юморист» рэпера Face, а в Екатеринбурге наиболее популярны треки Mr. Blue Sky сайкоделик-поп группы The Vals из Великобритании и «Четыре девятины» местного рэпкор-коллектива Millinmotion.

Кроме того, «Яндекс.Музыка» сообщает о рекордсменах среди слушателей. Житель Таганрога в прошлом году 1312 раз включал композицию Ольги Бузовой «Мало половин», а пользователь из Калуги 656 раз прослушал трек «Comment Out на колесах», который исполнил Александр Гудков вместе с украинским хип-хоп-артистом Alyona Alyona.