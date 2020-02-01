Палестина объявила о разрыве отношений с США и Израилем

Рамалла, 1 февраля. Палестина разрывает отношения с США и Израилем на фоне объявленной американским президентом Дональдом Трампом «сделки века». Об этом заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

На внеочередном заседании Лиги арабских государств в Каире он проинформировал, что исполняющему обязанности премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху и Соединенным Штатам были направлены два письма. В них говорится о том, что «у Палестины не будет с ними никаких отношений, в том числе в сфере безопасности, в свете отрицания ими ранее заключенных соглашений и международного права».

По словам Аббаса, США «больше не друг» Палестинской национальной администрации. Он заметил, что ранее сообщал главе Белого дома о намерении сделать Палестину демилитаризованным государством.

«Я предпочту построить больницу, а не купить танк», — резюмировал Аббас.

Дональд Трамп ранее объявил об итогах разработки «сделки века» — американского проекта соглашения между Израилем и Палестиной. Он предполагает создание двух государств — еврейского и палестинского. Территория Палестины будет включать в себя сектор Газа и западный берег реки Иордан. Израиль, в свою очередь, сохранит контроль над востоком реки Иордан.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Кремль продолжает анализировать предложенный президентом США Дональдом Трампом план по ближневосточному урегулированию.