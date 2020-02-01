ВОЗ заявила о безопасности посылок и писем из Китая

Москва, 1 февраля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне распространения нового типа коронавируса в Китае заявила о безопасности посылок из этой страны.

«Да, это безопасно. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвергаются риску заражения 2019nCoV», — приводится в Twitter-аккаунте ВОЗ ответ на вопрос, «безопасно ли получать письма или посылки из КНР».

В организации подчеркнули, что коронавирусы долго не живут на таких объектах, как письма и посылки.

Напомним, в конце прошлого года были зафиксированы первые случаи заражения новым типом коронавируса в китайском городе Ухань. Постепенно инфекция стала распространяться за пределами КНР. Случаи заражения зафиксированы в ряде стран, в том числе в России — Забайкалье и Тюменской области.

По последним данным, число заразившихся коронавирусам достигает 12 тысяч. Отмечается, что за это время от инфекции погибло почти 260 человек.

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрыть российскую границу на Дальнем Востоке для нераспространения вируса.

Президент России Владимир Путин, как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из КНР. Самолеты ВКС РФ начнут выполнять рейсы 1 февраля.