Осташко отметил важность широкой огласки ситуации с незаконным удержанием россиян в Ливии

Председатель так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж не вмешивается в расследование дела граждан Российской Федерации. С таким невнятным заявлением выступил глава МИД ПНС Мухаммед Сияла в ответ на открытое письмо главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, потребовавшего немедленного освобождения незаконно удерживаемых россиян. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) блогер, главный редактор интернет-издания Politrussia.com Руслан Осташко отметил, что далеко не все главари вооруженных бандформирований в Триполи слушают Сарраджа, но интерес Запада к этой проблеме может поспособствовать более быстрому возращению российских социологов домой.

Напомним, письмо президента ФЗНЦ главарю ПНС было опубликовано в ряде зарубежных СМИ по всему миру. Его текст вызвал широкий общественный резонанс на Западе. Несмотря на это, марионеточный триполитанский режим продолжает удерживать без каких-либо оснований Максима Шугалея и Самера Суэйфана в негосударственной тюрьме «Митига», подконтрольной группировке RADA, связанной с окружением Сарраджа.

В беседе с корреспондентом ФАН Руслан Осташко подчеркнул, что Файез Саррадж вовсе не контролирует все вооруженные группировки, действующие в ливийской столице — Триполи и ее окрестностях. Он обратил внимание на то, что авторитет главаря террористического псевдогосударственного органа, утратившего свою легитимность несколько лет назад, попросту переоценен на Западе.

«Вероятно, Саррадж попросту не контролирует те группировки, которые входят в ПНС. Для западного сообщества он хочет выглядеть человеком, контролирующим значительную часть вооруженных формирований Ливии, но по факту мы видим, что есть группировки, которые формально в ПНС входят, но ему не подчиняются. В такой ситуации единственный выход для него [Сарраджа] без потери лица — это объявить о том, что он не вмешивается. Всем прекрасно понятно, тем более после переговоров в Германии, где была договоренность всех незаконно удерживаемых лиц освободить, что он может подписывать какие угодно документы, приходить к каким-либо соглашениям, но, если главари отдельных вооруженных группировок не будут с этим согласны, никто не будет это выполнять. Влияние Сарраджа на бандформирования слишком преувеличено, далеко не все командиры его слушают», — констатировал эксперт.

Кроме того, собеседник ФАН выразил уверенность в том, что международное давление на «правительство» Сарраджа будет только увеличиваться, что значительно может ускорить процесс освобождения граждан РФ. Он считает, что само по себе письмо Александра Малькевича раскрыло западному обывателю глаза на сложность ливийского кризиса, а также на его негативные последствия.

«Международная огласка нужна не только для того, чтобы ПНС Ливии освободило российских граждан, хотя для нас это является приоритетной целью и задачей. Это также нужно мировому сообществу для понимания реальной картины в Ливии. Я боюсь, что на сегодняшний день у западного обывателя нет четкого понимания, что происходит в этой стране, какой там расклад сил. Та пропаганда, которая частично идет из западных СМИ, она, мягко говоря, не соответствует реальному положению дел, что мы видим на примере задержанных россиян. То, что некоторые западные информационные источники начали поддерживать идею освобождения россиян, что не очень свойственно для западного менталитета, показывает, что конфликт в Ливии с точки зрения геополитики не двусторонний, а многосторонний. Мы наблюдаем интересную картину, сейчас есть для нас окно возможностей, чтобы освободить наших ребят, когда Запад может временно стать нашим ситуативным союзником в информационном освещении этого вопроса и помочь в освобождении наших граждан», — резюмировал Осташко.

Напомним, публикации, освещающие обращение Малькевича к Файезу Сарраджу, появились в СМИ Франции, Германии, Швеции, Турции, Греции, Молдавии, а также ряде арабских государств. В этом письме глава ФЗНЦ напомнил председателю оккупационного режима Триполи о том, что он был ознакомлен с документом, принятым по итогам берлинской международной конференции по Ливии, и согласился с его положениями, поэтому просто обязан отпустить двоих россиян.