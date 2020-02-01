Студент из Китая госпитализирован с подозрением на коронавирус в Карелии

Петрозаводск, 1 февраля. Гражданин Китая госпитализирован с подозрением на коронавирус в Карелии. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков.

По его словам, в одну из больниц Петрозаводска был доставлен студент местной консерватории из Китая с подозрением на коронавирус. Молодой человек недавно вернулся из Китая. У него зафиксирована повышенная температура.

В настоящее время состояние пациента стабильное, он находится в изоляторе. Медики взяли у него анализы для исследования на наличие коронавирусной инфекции.

Напомним, в декабре 2019 года в Китае была зафиксироана масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что причиной ее возникновения стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

К настоящему моменту число зараженных новым китайским вирусов достигает 12 тысяч человек. Зафиксированы более 260 летальных случаев. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в большинстве стран мира. 31 января были выявлены первые два случая заболевания коронавирусом в России.

Китайские ученые провели исследование, по итогам которого было установлено, что источником эпидемии стали дикие змеи, которые продавались на рынке морепродуктов в городе Ухань. Исследователи отмечают, что первоисточником вируса может быть южнокитайский многополосый крайт или китайская кобра.