Дуда не планирует лететь в Смоленск на годовщину крушения Ту-154 Качиньского

Варшава, 1 февраля. Президент Польши Анджей Дуда не планирует посещение Смоленска по случаю десятой годовщины крушения там правительственного самолета Ту-154М, в котором погиб экс-глава республики Лех Качиньский, заявил представитель канцелярии польского лидера Анджей Дера.

«Ведутся переговоры, учитывая напряженные польско-российские отношения. Рассматриваются разные варианты, но после того, что случилось 10 лет назад, я думаю, что президент не сторонник поездки в Россию», — сказал Дера в эфире радиостанции RMF.

По его словам, скорее всего, памятные мероприятия с участие Дуды пройдут в Польше. При этом Дера не исключил, что польская делегация будет и в Смоленске.

Напомним, авиакатастрофа произошло 10 апреля 2010 года. Официальная делегация Польши во главе с президентом страны Лехом Качиньским летела на правительственном самолете в Катынь. Из-за плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей экипаж решил посадить воздушное судно. При заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный» лайнер разбился. Все находившиеся на борту 96 человек погибли.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) пришел к выводу, что трагедия произошла из-за неверно принятого пилотами решения о посадке. Расследование обстоятельств авиакатастрофы продолжают как польская прокуратура, так и российские следователи.