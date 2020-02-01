Специалисты объяснили, поможет ли маска от заражения коронавирусом

Москва, 1 февраля. Специалисты объяснили, сможет ли медицинская маска предотвратить заражение коронавирусом нового типа, который распространился в Китае.

Эксперты считают, что эффективность маски преувеличена. По словам доктора Джейка Даннинга, маску необходимо обязательно носить в медицинских учреждениях, при этом она должна плотно прилегать к лицу. Кроме того, для предотвращения передачи вируса маску нужно часто менять.

Согласно рекомендаций центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), маски должны носить уже зараженные коронавирусом, а также медики.

Эксперты советуют гражданам в целях профилактики заражения чаще мыть руки с мылом, не прикасаться ими к лицу и слизистым оболочкам.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская сравнила эпидемию коронавируса с сериалом «Ходячие мертвецы». По ее словам, ситуация в Китае могла быть намеренно спровоцирована, чтобы торговые партнеры разорвали отношения с Пекином, передавало Федеральное агентство новостей.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года, после первых случаев заражения в китайском городе Ухань. Первых заболевших объединяло отношение к рынку морепродуктов. Китайские власти были вынуждены ввести особый режим на территории провинции Хубэй, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.