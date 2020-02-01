Генсек ЛАГ заявил, что «сделка века» Трампа грозит Ближнему Востоку столетним конфликтом

Каир, 1 февраля. Предложенная президентом США Дональдом Трампом так называемая «сделка века» по Палестине и Израилю может привести к тому, что на Ближнем Востоке начнется новый столетний конфликт. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт на начавшемся в Каире экстренном заседании глав МИД регионального сообщества.

Заседание в Каире было созвано по просьбе Палестины, которая предлагает выработать единую позицию по «сделке века».

«Вопрос Палестины — это вопрос всех арабов, а сегодняшняя встреча — это проявление солидарности с палестинцами и наше послание: они не одиноки», — подчеркнул Абу аль-Гейт.

Генсек ЛАГ отметил, что инициатива США вызывает много вопросов, поскольку не ведет к справедливому решению палестинской проблемы.

«Арабы не торгуются своими проблемами, они глубоко и тщательно изучают то, что им предлагают, и имеют право принять или отвергнуть это», — заявил Абу аль-Гейт.

По его словам, прекращение конфликта с Израилем в интересах не только палестинцев, но и всех арабов, израильтяне при этом видят в «сделке века» подарок.

«Происходящее больше похоже на то, что палестинцев ставят под режим апартеида, а нынешняя ситуация создает предпосылки для еще одного столетнего конфликта в регионе», — отметил генсек ЛАГ.

Ахмед Абу аль-Гейт назвал план США разочаровывающим. Он подчеркнул, что переговоры между Палестиной и Израилем должны учитывать интересы обеих сторон. Также генсек ЛАГ обратил внимание на невозможность сведения к минимуму прав палестинцев.

Напомним, ранее Дональд Трамп предложил план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Согласно так называемой «сделке века», Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, Вашингтон откроет свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, а Палестина сможет в два раза увеличить территорию. Президент США утверждает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже согласился с предложенным планом. При этом, по мнению экспертов, «сделка века» может оставить палестинцев без собственного государства.

Отметим, что вмешательство Вашингтона в дела Ближнего Востока лишь усугубляет ситуацию в регионе. Так, ранее США убили в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Провокация Вашингтона привела к тому, что на Ближнем Востоке стали все чаще звучать призывы «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home! — антивоенный лозунг 1960-х годов, адресованный американским военным, находившимся на базе в заливе Гуантанамо).