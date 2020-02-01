Помпео рассказал о словах Лукашенко про незыблемость суверенитета Белоруссии

Минск, 1 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил госсекретарю США Майклу Помпео, что Белоруссия «не может быть частью какой-либо другой страны». Об этом рассказал глава Госдепартамента после встречи с белорусским лидером, прошедшей в Минске.

По словам Помпео, Лукашенко подчеркнул незыблемость белорусского суверенитета.

«Господин Лукашенко сказал: «Беларусь — суверенная и независимая страна, и мы не можем быть частью какой-либо другой страны», — сообщил американский дипломат.

Ранее Помпео на встрече с Лукашенко заявил, что США готовы полностью обеспечить Белоруссию нефтью, чтобы помочь Минску создать суверенное государство. По его словам, американские производители энергоресурсов могут поставлять их в Белоруссию по конкурентным ценам, передавало Федеральное агентство новостей.