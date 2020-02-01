Спонсоры отправили Навальному вторую часть оплаты за псевдорасследование о Мишустине

Основатель признанного иноагентом ФБК Алексей Навальный получил очередную часть гонорара за «расследование» о премьер-министре Михаиле Мишустине. Чтобы не привлекать излишнего внимания, Навальный изменил схему работы и теперь принимает оплату заказных роликов по частям.

На кошелек Навального 30 января пришли 1,99 ВТС (около 1 млн 180 тыс. рублей), после чего он вывел 2,17 ВТС (около 1 млн 280 тыс. рублей).

«Аванс» за видео о Мишустине был получен блогером 28 января. За несколько минут до выпуска ролика на кошелек Навального было переведено 0,59 ВТС (по текущему курсу — около 347 тыс. рублей). На следующий день, 29 января, блогер получил еще 0,16 ВТС (около 94 тыс. рублей). Таким образом, Навальный уже получил за фейковое «расследование» по Мишустину около 1 млн 620 тыс. рублей, и, возможно, это не предел, так как аналогичные расследования ФБК оплачивались более щедро. Ролик о депутате Госдумы Леониде Слуцком, судя по операциям биткоин-кошельков, принес блогеру в 2018 году 9,5 миллиона, а видео о председателе Пенсионного фонда Антоне Дроздове в том же году обогатило Навального на 5,8 миллиона.

После разоблачения схемы оплаты роликов Алексея Навального против политиков и чиновников блогер изменил принцип работы. Ранее он получал за крупные «расследования» единовременные перечисления на биткоин-кошельки, которые оперативно выводил. Как правило, после каждого «видеорасследования» следовали поездки за рубеж. Внимание общественности заставило Навального быть осторожнее: теперь он получает суммы частями.

О роли Навального как медиакиллера, зарабатывающего дискредитирующими роликами против политиков и бизнесменов в интересах конкурентов, известно давно. Несмотря на высокие расценки Навального, качеством его «расследования» не отличаются. Ролик о Мишустине, в частности, содержит ряд нестыковок, как отметил экс-сотрудник ФБК Виталий Серуканов во время стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».