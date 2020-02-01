Обнародовано пугающее пророчество Ванги о смертельном коронавирусе

Москва, 1 февраля. Обнародовано страшное пророчестве болгарской ясновидящей Ванги об эпидемии коронавируса, которая набирает обороты по всему миру.

Ванга предсказала, что в первой четверти XXI века начнется масштабная эпидемия. По ее словам, человечество будет вынуждено столкнуться с новым смертельным вирусом.

«Заболевание стремительно распространится по всему миру и унесет множество жизней», — заявляла Ванга.

Кроме того, ясновидящая предсказывала, что лекарство для борьбы с новым заболеванием появиться только через год после начала эпидемии.

Конечно, не стоит буквально воспринимать данное пророчество, так как невозможно с точностью утверждать, что Ванга подразумевала именно коронавирус, эпидемия которого набирает обороты по всему миру. Однако многие эксперты отмечают, что для создания вакцины от коронавируса уйдет не менее одного года.

Напомним, в конце 2019 года на территории Китая началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии послужил новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

К настоящему моменту количество заболевших китайским вирусов достигает 12 тысяч человек. Зафиксированы более 200 летальных случаев. К настоящему моменту случаи заражения коронавирусом зафиксированы в большинстве стран мира. 31 января стало известно о выявлении первых двух случае заболевания в России.