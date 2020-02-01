Боярский поблагодарил банк ВТБ за снятие рекламы на вывеске «город-герой» в Петербурге

Москва, 1 февраля. В дни празднования полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады городу сделали настоящий подарок: с крыши гостиницы «Октябрьская» демонтировали яркую рекламу банка. Много лет она перебивала памятную надпись «Город-герой Ленинград» и раздражала петербуржцев. О том, как удалось переубедить руководство банка, Федеральному агентству новостей рассказал депутат Сергей Боярский.

Депутат Госдумы Сергей Боярский, который в нижней палате парламента представляет Санкт-Петербург, 14 января выступил с предложением в год празднования 75-летия Великой Победы снять, наконец, коммерческую рекламу со здания на площади Восстания и больше ничего не размещать рядом с памятной надписью.

«Я поговорил с председателем Комитета по печати Владимиром Рябоволом, — ранее говорил Боярский. — Обозначил ему эту проблему, недоразумение, что коммерческая реклама на площади Восстания, напротив Московского вокзала, подсвечена ярко, а вывеска «Город-герой Ленинград» включается позже по времени и даже когда включается, то выглядит достаточно бледно на фоне рекламы банка».

Вопрос решился достаточно быстро: 29 января, сразу через два дня после праздника, рекламу демонтировали.

«Это один из результатов региональной недели, который бросается в глаза: наша памятная вывеска «Город-герой Ленинград» вновь висит в гордом одиночестве, не оттеняемая коммерческой рекламой, — приводит ФАН слова Боярского. — Это, конечно же, в первую очередь заслуга руководства банка ВТБ. Я хочу поблагодарить их за это благородное, оперативное и солидарное с общественностью решение. На мой взгляд, это прекрасный пример единодушия власти, крупного бизнеса и общества. Давайте и впредь действовать в том же ключе на благо нашего великого города».

Напомним, 27 января Петербург-Ленинград отпраздновал 76 лет со дня полного освобождения от фашистской блокады.