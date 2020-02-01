ЛНР итоги 27 января – 1 февраля: ВСУ восемь раз обстреляли Луганск, ранены мирные жители

Луганск, 1 февраля. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила об обострении ситуации у линии соприкосновения в Донбассе. В пятницу в республике с почестями похоронили погибшего при обстреле защитника ЛНР Виталия Сорокина. На текущей неделе в ЛНР вспоминали первого главу республики Валерия Болотова.

Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

В ЛНР сообщили об обострении ситуации у линии соприкосновения

Народная милиция Луганской Народной Республики заявляет об обострении ситуации у линии соприкосновения в Донбассе. За минувшую неделю ВСУ восемь раз нарушили «режим тишины», обстреляв территорию республики.

Один военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб при обстреле ВСУ

В среду 29 января в результате обстрела населенного пункта Желобок один военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб. Также в среду в Генпрокуратуре республики заявили, что житель прифронтового села Березовское получил осколочное ранение в результате минометного обстрела населенного пункта.

«В результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины минно-взрывную травму получил местный житель 1940 года рождения. Следователи Генеральной прокуратуры провели следственные действия в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статьям «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» и «Геноцид. Пострадавший житель села Березовское подтвердил следователям Генеральной прокуратуры, что огонь велся со стороны вооруженных формирований Украины», — заявил представитель Генеральной прокуратуры (ГП) ЛНР Кирилл Белов.

Двое мирных жителей были ранены при обстреле украинскими силовиками

В четверг при обстреле украинскими силовиками села Голубовское еще двое мирных жителей были ранены. Также сообщается о повреждении четырех домов в поселке. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что украинские силовики корректировали огонь по населенным пунктам при помощи беспилотника. Народная милиция ЛНР заявила, что перехватила беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по данному населенному пункту.

Похороны Виталия Сорокина прошли в ЛНР

В пятницу в республике с почестями похоронили погибшего при обстреле защитника ЛНР Виталия Сорокина. Участниками траурной церемонии стали военнослужащие, сослуживцы и близкие погибшего. В память о защитнике республики почетный караул дал ружейный залп.

В ЛНР вспоминали первого главу республики Болотова

На текущей неделе в ЛНР вспоминали первого главу республики Валерия Болотова. В третью годовщину его смерти соратники, представители общественных организаций и близкие Болотова почтили его память в средней общеобразовательной школе № 18 Стаханова, где он учился с первого по восьмой класс. Участники мероприятия подлились воспоминаниями о первом главе республики и почтили его память минутой молчания.