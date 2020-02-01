Путин лично поздравил патриарха Кирилла с 11-й годовщиной интронизации

Москва, 1 февраля. Президент РФ Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Встреча президента с патриархом прошла в Кремле.

«Позвольте сердечно поздравить вас с Днем интронизации — 11 лет прошло», — сказал Путин, обращаясь к предстоятелю Русской православной церкви (РПЦ).

Президент поблагодарил патриарха Кирилла за подвижническую деятельность и отметил, что все общество заметило результат этой работы.

«Большое Вам спасибо за все: за любовь и к вере, и к Отечеству!» — подчеркнул Путин.

Патриарх Кирилл сердечно поблагодарил главу государства за приветствие и теплые слова. Предстоятель РПЦ отметил, что патриарх должен заботиться о духовном состоянии народа и развивать для этого множество церковных программ. Также патриарх Кирилл поблагодарил Владимира Путина за то, что в РФ служение церкви «идет рука об руку» с государственными учреждениями. По словам предстоятеля РПЦ, именно этот диалог позволяет достигать определенных целей.

«Можно свидетельствовать о высоком уровне отношений между церковью и государством в России», — отметил патриарх Московский и всея Руси.

Напомним, 27 января 2009 года поместный собор РПЦ избрал митрополита Кирилла патриархом. 1 февраля того же года прошла торжественная интронизация в храме Христа Спасителя.

В честь годовщины интронизации 1 февраля 2020 года состоялась торжественная литургия. На ней присутствовали представители органов госвласти и священноначалия Русской православной церкви.