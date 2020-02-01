Бальбек назвал слова о «клинической смерти» ПАСЕ оголтелым шовинизмом

Москва, 1 февраля. Заявление бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о «клинической смерти ПАСЕ» после возвращения в нее России — публичная демонстрация оголтелого шовинизма, заявил депутат Государственной думы Руслан Бальбек.

Парламентарий напомнил, что ПАСЕ является рупором для разных мнений, а не личной собственностью украинских политиков. Кроме того, ПАСЕ — международная площадка, где встречаются не только единомышленники для решения конфликтных вопросов.

«Заявление экс-министра Климкина — это публичная демонстрация оголтелого шовинизма, он не признает ничью другую политическую точку зрения», — сказал член Госдумы в беседе с РИА Новости.

По его словам, украинская делегация, как и представители других стран в ПАСЕ, обязана выслушивать мнение России.

«Соглашаться или не соглашаться — это личное дело, но сегодня в Совете Европы открылось второе дыхание с возвращением туда российской делегации», — добавил Бальбек.

Напомним, в среду ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме.

Экс-глава МИД Украины, комментируя возращение России в ПАСЕ, заявил, что организация впала в «состояние клинический смерти». По его мнению, ПАСЕ стала «инструментом для заигрывания с Россией».