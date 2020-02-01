Вассерман увидел в протестах в Гвинее попытку США ослабить влияние КНР в Африке

Москва, 1 февраля. Волнения в Гвинее на фоне подготовки конституционного референдума имеют признаки «цветной революции». Такое мнение выразил публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

В разговоре с корреспондентом издания «Слово и дело» эксперт отметил, что не исключает внешнего влияния на протесты в Гвинее.

«С одной стороны, очень забавно наблюдать, как повторяются сценарии, однажды сработавшие. Весьма вероятно, что и в Гвинее могут сработать уже известные миру механизмы цветных революций», — считает Вассерман.

По его словам, в африканских странах традиционно много поводов для бунта, также эксперт выразил надежду на умиротворение протестов.

«В любом случае лучше, чтобы все перемены в обществе проходили мирно и без революционных потрясений», — заявил политконсультант.

Он также процитировал книгу Егора Гайдара «Власть и собственность: Смуты и институты. Государство и эволюция», в которой говорится о том, что результатами переворота смогут воспользоваться только последующие поколения.

При этом, протесты в африканской стране, как и большинство «цветных революций», отмечены вовлечением в акции большого количества молодежи, которой нужно все и сейчас

По мнению Вассермана, ситуация в Гвинее может быть спровоцирована США, которые намерены ослабить китайское влияние на Африку.

Россия со своей стороны использует принципиально другие методы в отношении африканских стран, уважая их суверенитет. Напомним, форум Россия — Африка, прошедший в октябре в Сочи, собрал все страны черного континента, что является беспрецедентным случаем в истории международных отношений.

Накануне президент Гвинеи Альфа Конде подписал указ, устанавливающий порядок проведения конституционного референдума. Согласно документу, голосование пройдет максимально прозрачно. Новая конституция будет принята только в случае поддержки большинства избирателей, при этом отменить результаты референдума сможет только Конституционный суд.