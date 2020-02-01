Путин поручил ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса

Москва, 1 февраля. Российский президент Владимир Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России», — заявил Песков.

По его словам, самолеты ВКС России начнут выполнять рейсы уже сегодня.

Власти Китая проинформировали о вспышке нового типа коронавируса, который вызывает пневмонию. Министерство транспорта России рекомендовало гражданам РФ не летать в Китай без крайней необходимости. Россияне, попавшие в экстренную ситуацию на территории Китая, могут обратиться в посольство РФ в КНР.