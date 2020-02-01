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ФАН-ТВ

Пожар в комплексе «Банная усадьба» в Москве. ФАН-ТВ

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На северо-западе Москвы в здании комплекса «Банная усадьба» произошел пожар.

По предварительной информации, пламя охватило площадь в 100 кв. м. В ликвидации огня задействовано 48 пожарных и 12 единиц техники. Информации о пострадавших пока нет.

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