Чумаков прокомментировал слова Крутого об участии Панайотова в Евровидении

Москва, 1 февраля. Друг и коллега Александра Панайотова Алексей Чумаков прокомментировал слова композитора Игоря Крутого о возможном участии певца в международном песенном конкурсе Евровидение.

Чумаков в разговоре с корреспондентом Nation News отметил, что Панайотов всегда стремился попасть на конкурс.

«Я думаю, что сейчас самое время и место — он прекрасный артист и потрясающий певец. И самое главное, он преисполнен желанием», — подчеркнул Чумаков, пожелав своему коллеге удачи.

По его словам, Александр является лучшей кандидатурой на конкурс.

«В этом смысле я с Игорем Яковлевичем абсолютно солидарен», — резюмировал собеседник издания.

Напомним, композитор Игорь Крутой сообщил, что представлять Россию в 2020 году на Евровидении будет известный российский певец Александр Панайотов. Как отметил композитор, соответствующее решение уже «принято на 90%». Представитель Панайотова отказался комментировать слова о возможном участии артиста в Евровидении.