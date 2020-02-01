Минск поддержит формат переговоров по Донбассу с участием США

Минск, 1 февраля. Белоруссия поддержит любой формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе с участием США. Об этом сообщил глава МИД Белоруссии Владимир Макей после встречи с госсекретарем США Майклом Помпео.

На брифинге по итогам переговоров с главой Госдепартамента, прошедших в Минске, Макей заявил, что Белоруссия готова обеспечить проведение встреч по деэскалации на Украине в любом формате.

«Мы намерены, готовы делать все для того, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины. Мы готовы предоставить в Белоруссии площадку для любых встреч и переговоров», — сказал глава белорусского МИД.

Он также добавил, что успех переговоров зависит от заинтересованности сторон.

«Мы поддерживаем любые форматы, в том числе и с участием США, если они только помогут разрешению кризиса на Украине, но для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в этот процесс сторон», — подчеркнул Макей.

Ранее Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью на 100 процентов. По его словам, американские производители энергоресурсов готовы их поставлять в Белоруссию по конкурентным ценам, передавало Федеральное агентство новостей.