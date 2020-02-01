Американская теннисистка Кенин стала победительницей Australian Open

Мельбурн, 1 февраля. Американская теннисистка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

В финале чемпионата Кенин обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу. Американской теннисистке удалось одержать победу со счетом 4:6, 6:2, 6:2. Прошлой осенью Кенин и Мугуруса встречались на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине, тогда лидерство также досталось американке.

Отметим, что 21-летняя София Кенин стала самой молодой чемпионкой австралийского чемпионата в женском одиночном разряде после Марии Шараповой. Российская теннисистка одержала победу на Australian Open в 2008 году, когда ей было 20 лет.

Кенин родилась в ноябре 1998 года в Москве. Семья спортсменки переехала в США через несколько месяцев после ее рождения. Заниматься теннисом Кенин начала в пять лет под протекцией своего отца, который все еще остается тренером девушки.

Победа на Australian Open стала для американской спортсменки первой на турнире Большого шлема, ранее Кенин удавалось дойти только до четвертьфинала. После лидерства на турнире теннисистка из США станет седьмой ракеткой мира в обновленном рейтинге WTA.