Рейд в Anadolu Ajansi в Каире как отражение напряженных отношений между Турцией и Египтом

Градус напряженности в отношениях между Турцией и Египтом еще более возрос после того, как в середине января этого года в Каире полицейскими был проведен рейд в «нелегальном» офисе турецкого информационного агентства Anadolu Ajansi (АА), который функционировал под именем исследовательского центра SETAV.

В ходе рейда были задержаны несколько сотрудников агентства, в том числе и один гражданин Турции (заметим, правда, что через несколько дней они были отпущены под залог, а турок был депортирован). Государственная служба информации Египта со ссылкой на МВД тогда заявила, что «члены связанной с Анкарой информационной сети были арестованы в связи с тем, что они «готовили негативные сообщения, в которых содержалась ложная и сфабрикованная информация о политической и экономической ситуации, а также об обстановке в сферах безопасности и прав в Египте». В заявлении отмечалось, что вся эта информация затем передавалась в штаб-квартиру агентства в Турции.

МИД Египта не преминул упомянуть о том, что «МВД обнаружило связь этого псевдоагентства, спонсируемого Анкарой и называющего себя «турецким информационным исследовательским центром SETAV», с объявленной в Египте террористической организацией «Братья-мусульмане»1 (запрещена в России. — Прим. ФАН), чья идеология едва не разрушила египетскую государственность.

Представитель МВД Египта объяснил, что задержание сотрудников агентства и его рейд связаны прежде всего с тем, что оно работало на территории Египта «без лицензии». Об этом ранее сообщило издание «Аль-Джазира».

Ибрагим Калын, официальный представитель президента Турции, написал в своем Twitter, что «рейд офиса Anadolu в Каире представителями египетских властей и арест его сотрудников якобы представляют собой явное нарушение закона и прав человека. В свою очередь Ахмед Хафез, пресс-секретарь египетского МИД, отверг эти обвинения Анкары и отметил, что «все меры безопасности, которые были приняты против агентства Anadolu, являются законными, и утверждения Турции не соответствуют действительности». Он подчеркнул, что «защита страной своей национальной безопасности и репутации не является нарушением».

Источник из Службы безопасности Египта недавно сообщил новостному сайту Al-Monitor на условиях анонимности, что в результате проведения тщательного обыска в помещении турецкого агентства в Каире они получили списки имен всех журналистов, фотографов и административного персонала, сотрудничающих с Anadolu. Эти имена в настоящее время проверяются на предмет их причастности к каким-либо актам, направленным против национальной безопасности и репутации Египта.

Стоит разъяснить, что на протяжении уже нескольких лет отношения между Египтом и Турцией очень непростые. После событий «арабской весны» и свержения в 2011 году Хосни Мубарака в 2012 году в результате демократических выборов в республике к власти пришел Мухаммед Мурси, председатель «Партии свободы и справедливости», созданной панисламской организацией «Братья-мусульмане» (запрещена в России, Египте и некоторых других странах). Он был свергнут в 2013 году в результате переворота, во главе которого стоял нынешний президент государства Абдель Фаттах ас-Сиси. Затем Мурси был посажен в тюрьму по обвинениям в побеге из тюрьмы в 2011 году, насилии против мирных протестующих, а также шпионаже в пользу палестинской группировки ХАМАС.

Что же касается Турции, то не будем забывать, что это страна, в руководстве которой стоят силы, которые являются выходцами из «умеренных исламистов», а если точнее — из турецких «Братьев-мусульман». Именно за счет данной террористической сети Турция пытается захватить власть и стать лидером в ближневосточном и североафриканском регионах. Соответственно, поэтому Анкара и поддерживала последних, а когда они пришли к власти в Египте, то это могло гарантировать распространение турецкого влияния на Каир. Именно поэтому, когда Мурси был свергнут, Анкара очень болезненно отреагировала на это событие. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз выступал с резкой критикой в адрес властей страны, называя произошедшее «военным переворотом», а армейское руководство — «путчистами».

Египет же постоянно обвиняет Турцию во вмешательстве в свои внутренние дела, дружбе с заклятым врагом Каира — Катаром (с которым Каир разорвал дипломатические отношения в 2017 году) — и, конечно, поддержке террористической деятельности «Братьев-мусульман». Когда в прошлом году появились сообщения о смерти Мурси в зале суда от разрыва сердца, Анкара обвинила власти Египта в «преднамеренном убийстве» бывшего президента. «Братья-мусульмане» также назвали смерть Мурси «стопроцентным убийством» и возложили вину на действующие власти Египта. Президент Турции Эрдоган даже назвал бывшего египетского лидера «мучеником».

Сейчас же позиция Турции в отношении ливийского конфликта, а особенно подписание соглашений с правительством ПНС и решение об отправке турецких военных в эту соседствующую с Египтом страну являются прямой угрозой национальной безопасности Египта. Поэтому выпад египетских властей в сторону турецкого информагентства — это еще одна возможность показать Анкаре, что Каир не потерпит вмешательства в свои внутренние дела.

Как отметил в комментарии Al-Monitor политолог из Стамбульского университета Айдын Махмуд Баюми, проведенный рейд в «нелегальном» офисе турецкого информационного агентства Anadolu Ajansi, направленный на защиту национальных интересов Египта, стал «агрессией» против турецких властей. Более того, он подчеркнул, что подобные действия сводят на нет шансы двух стран на перемирие и урегулирование кризисов.

1 Организация запрещена на территории РФ.