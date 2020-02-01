Доклад о сотрудничестве ячеек «Аль-Каиды» подтвердил причастность ПНС к террористам

Арабское издание Arabitoday опубликовало доклад суданской разведки о сотрудничестве террористических ячеек «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ), действующих на территории республики, с ливийскими бандами — в документе упомянуто несколько фамилий и раскрыт ряд группировок. Таким образом стало известно об осуществлении террористической деятельности Правительства национального согласия Ливии, которое нанимает суданских боевиков.

Разведчики узнали о контактах между ливийскими бандами и террористами из «Аль-Каиды». Известно, что штаб-квартира группировки все еще находится в Судане, а сами боевики активно сотрудничают с бандформированиями Ливии, обеспечивая триполитанское правительство обученными наемниками. Согласно опубликованному докладу, как минимум три человека с ливийской стороны участвовали в переговорах с «Аль-Каидой»: Шаабан Масуд Халифа Хадия, Усама Джувейли и Абд аль-Рауф Кара.

Шаабан Хадия в Ливии известен как замсекретаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Несколько лет назад он уже был арестован в Египте по подозрению в связях с «Аль-Каидой», но был освобожден, когда штаб-квартира ливийских революционных операций похитила шесть человек из египетского посольства и потребовала освобождения его полевого командира. Известно, что Хадия был близким партнером лидера ливийского «филиала» террористической группировки Назиха аль-Раки, больше известного под псевдонимом Абу Анас аль-Либи. В свое время Шаабан Хадия был ответственным лицом за вербовку граждан Ливии, а теперь вербует суданских наемников.

Усама Джувейли, командир одноименной бригады, контролирует суданских бойцов, которые прошли «спецподготовку» в «Аль-Каиде». Бригада Джувейли включена в линию обороны Триполи — Зинтан — Мисурата. Сам Усама Джувейли неоднократно обвинялся в массовых убийствах и расправах над местным населением города Зинтан и лично несет ответственность за убийства в городе Кикла и больнице Гаряна.

Последний переговорщик — Абд аль-Рауф Кара — широко известен как начальник неофициальной ливийской тюрьмы Митига и сотрудник МВД ПНС Ливии. Кроме того, Кара контролирует вооруженную террористическую группировку RADA. Именно благодаря ему Митига обрела свою устрашающую популярность — даже за пределами Ливии люди слышали о пытках со стороны тюремщиков и нечеловеческих условиях, в которых держат узников.

После RADA, которая ранее называлась «Специальные силы сдерживания» и «Агентство по борьбе с терроризмом и организованной преступностью», оказалась наиболее близкой руководству ПНС. Наряду с тремя другими она была включена в состав МВД ПНС и получила в свое распоряжение ряд учреждений, в том числе Митигу. Однако вместо того, чтобы заниматься освобождением Ливии от террористов, Кара решил помочь старым друзьям и занялся спонсированием терроризма. Так, триполитанские и суданские бандиты и наемники обрели высокий авторитет в столице Ливии благодаря связям с министром МВД ПНС Фатхи Башагой и главарем правительства Файезом Сарраджем.

Напомним, десять лет назад Башага возглавлял военный комитет Мисураты — в его подчинении были ополченцы, которые участвовали в поджоге аэропорта Триполи и убили сотню человек. Нынешний «министр» открыто поддерживал исламистов и боевиков, которые совершали нападения на нефтяные месторождения. Карьерному росту это не помешало — в 2015 году Башагу назначили председателем Совета национальной обороны и безопасности при ПНС, а в 2018-м он стал министром внутренних дел. При этом Башага не забыл своих друзей, поставив нескольких террористов на руководящие должности в аппарате ПНС. Так, например, стараниями действующего министра МВД ПНС связанный с террористическими группировками в Триполи Салем аль-Сиха стал главой аппарата безопасности в городе, а сам главарь ПНС Ливии Файез Саррадж получил пост премьер-министра с помощью «Братьев-мусульман» (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) и боевиков Мисураты. За такие назначения пришлось платить, но не из своего кармана — страдают, как всегда, простой народ и государство. С одобрения Сарраджа банды разделили Триполи между собой на зоны влияния и до сих пор получают огромные суммы от продажи ливийской нефти.

Лидер «Братьев-мусульман» в Ливии Абд аль-Рахман аль-Суахили — родственник Файеза Сарраджа. Исходя из этого, цепочка занятых постов выглядит более цельной: аль-Суахили помог Сарраджу сесть в кресло премьера, в то время как сам Саррадж теперь позволяет «Братьям-мусульманам» действовать в Ливии по своему усмотрению и красть деньги ливийского народа.

Согласно сведениям, полученным от суданской разведки, боевики «Аль-Каиды» разработали способы снабжения Ливии наемниками через Сирию и Турцию. Они взаимодействуют с людьми, занимающими высокие посты в Триполи, через Шабана Хадию и Абда аль-Рауфа Кару.

1 Организация запрещена на территории РФ.