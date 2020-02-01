Зыков: бойкот Facebook со стороны Стивена Кинга вызван политизированностью соцсети

Москва, 1 февраля. Отказ популярных личностей от использования Facebook говорит о неправильной политике соцсети как в отношении звезд, так и всех пользователей, заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков, комментируя удаление американским писателем Стивеном Кингом своего аккаунта.

Писатель заявил, что удаляет свой профиль в Facebook из-за ложной информации, которая допускается в политической рекламе в соцсети. Он также усомнился в способности руководства соцсети не допускать утечки персональных данных пользователей.

Зыков поддержал бойкот Кинга, отметив, что в мире есть много других хороших платформ, например, российские «ВКонтакте» и «Одноклассники». Он предложил американскому писателю попробовать их, напомнив, что многие западные знаменитости так и поступают.

«Я хочу заметить, что все больше людей и звездных представителей отказываются от работы в Facebook. Это говорит о том, что компания ведет неправильную политику как в отношении этих людей, так и в отношении всех своих пользователей. Несмотря на все их заявления о том, что они вне политики, это не так, — подчеркнул эксперт в беседе с «ПолитЭкспертом». — Главный пример — то, что они в Россию не переносят свои серверы. Это показатель того, что их действия политизированы, потому что наверняка действия по переносу серверов не поддержат представители американского истеблишмента».

Зыков напомнил, что на днях руководство Facebook призналось в использовании данных, которые им удалось заполучить с других сайтов. По словам эксперта, на счету социальной сети много грязных дел, например, интернет-компания предлагала рекламодателям категорию россиян, которые якобы готовы предать родину. Это еще одно доказательство политизированности ресурса.

В России действует закон, который обязывает соцсеть перенести свои сервера на российскую территорию, что позволит обезопасить пользователей из РФ. Однако администрация Facebook отказалась выполнять требование, и теперь соцсети грозят многомиллионные штрафы.

Журналистка Леся Рябцева уверена, что Facebook использует персональные данные пользователей для своих личных целей. По ее мнению, не только государство должно предупреждать негативную деятельность западных платформ, но и пользователи должны помнить о digital-гигиене.

Рябцева считает, что собранные соцсетями данные могут использоваться не только американскими спецслужбами, но и российской оппозицией, которая получает финансирование от Госдепа.