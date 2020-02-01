Помпео выразил готовность США полностью обеспечить Белоруссию нефтью

Минск, 1 февраля. Вашингтон сможет полностью обеспечить Белоруссию нефтью. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД страны Владимиром Макеем.

После переговоров, прошедших в Минске, глава Госдепартамента отметил, что США готовы помочь Белоруссии.

«Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам», — сказал Помпео.

По его словам, Вашингтон готов оказать Минску поддержку в деле создания суверенного государства.

«Мы — самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно — сказать нам и обратиться к нам», — отметил глава Госдепартамента США.

Напомним, действие соглашения между Москвой и Минском о поставках российской нефти в Белоруссию истекло 31 декабря 2019 года. На данный момент стороны не договорились об условиях нового контракта. Лукашенко дал указание правительству проработать альтернативные варианты, после чего Белоруссия закупила партию нефти у Норвегии.

Ранее Помпео заявил, что Вашингтон не ставит Минск перед выбором между США и Россией. На встрече с Лукашенко американский дипломат отметил, что в Белом доме понимают историю длительных взаимоотношений между Минском и Москвой, сообщает Федеральное агентство новостей.