Москва, 1 февраля. Сотрудники признанного в России иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» должны понести уголовную ответственность за свои противоправные действия. Об этом заявил глава «Евразийского института молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

Ранее стало известно, что Басманный районный суд Москвы продлил до 3 августа арест шести банковских счетов ФБК в рамках уголовного дела о легализации денежных средств, полученных заведомо незаконным путем.

3 августа 2019 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств в отношении главы ФБК Алексея Навального и других сотрудников фонда. По данным следствия, сотрудники ФБК сумели легализовать около 75,5 миллиона рублей, которые были получены преступным путем.

Кроме того, в октябре 2019 года Минюст РФ внес ФБК в реестр иностранных агентов. Поводом для этого стали зарубежные источники финансирования фонда. На счета ФБК поступали денежные средства из США и Испании.

Политолог и публицист Юрий Самонкин отметил, что ФБК Навального получает денежные средства от западных спонсоров для дискредитации правоохранительной системы и осквернения интересов России. Он также добавил, что ФБК является инструментом в информационной войне, которую США ведут против России.

«Эта организация, как я уже не раз замечал, оскверняет интересы России и придумывает истории, связанные с дискредитацией правоохранительной системы, институтов государственной власти и официальных должностных лиц. А это как раз один из элементов информационной войны, которые ведут Штаты в отношении России», — отметил политолог.

Самонкин уверен, что Навальный и его единомышленники должны нести уголовную ответственность за свою антироссийскую деятельность, передает iReactor.

«Если вина сотрудников ФБК будет установлена в соответствии с решением суда, то сотрудники этой организации должны понести уголовную ответственность за свою клевету», — добавил эксперт.

Летом 2019 года в российской столице прошли незаконные митинги, которые были спровоцированы иностранными спецслужбами. Федеральное агентство новостей подготовило и опубликовало собственное расследование, в котором рассказывается о вмешательстве иностранных спецслужб в выборы в России. При этом журналистам ФАН удалось выяснить, что организацией несанкционированных митингов, проведенных в знак протеста против законного решения Мосгоризбиркома не допускать к выборам кандидатов с «рисованными» подписями, работали не только «местные бунтари», но и агент ЦРУ Стивен Секстон.