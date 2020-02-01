Минтранс призвал россиян не летать в Китай без необходимости

Москва, 1 февраля. Министерство транспорта России рекомендует гражданам РФ не летать в Китай без крайней необходимости. Соответствующую информацию передает ведомство.

«В случае если вы еще не вылетели в КНР из Российской Федерации, настоятельно рекомендуем вам не делать этого без крайней необходимости», — заявили в Минтрансе, отметив, что в случае отказа от поездки «российскими авиакомпаниями будет осуществлен возврат стоимости авиабилета».

Россияне, попавшие в экстренную ситуацию на территории Китая, могут обратиться в посольство РФ в КНР. Росавиация находится на постоянной связи с Минтрансом России, МИД РФ, Роспотребнадзором и Ростуризмом. В ведомстве добавили, что главная задача Минтранспорта заключается в том, чтобы «обеспечить комфорт и безопасность российских граждан при их возвращении из Китая».

В Китае произошла вспышка нового типа коронавируса. По словам врачей, основными симптомами болезни являются высокая температура, чувство сдавленности в груди, усталость и кашель. Известно, что к настоящему моменту почти 12 тысяч человек заболели, а около 260 инфицированных погибли.

Заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов отметил, что лаборатория вирусологии в китайском городе Ухань существует, однако там не могли искусственным образом вывести новый тип коронавируса.