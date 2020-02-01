Сирия, 1 февраля. Протурецкие силы заявили о начале операции «Пылкая решимость» в Северном Алеппо. Турки ведут подготовку к строительству еще одного наблюдательного поста у Серакиба. САА заняла два поселения в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили вылеты в западной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям боевиков на западе Алеппо; освободили деревни Луф и Камхана в провинции Идлиб.

«Тахрир аш-Шам»: провоцирует стычки с САА на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в западной части Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: атакуют позиции курдских боевиков в районе Аль-Баба на севере Алеппо; готовятся к строительству еще одного наблюдательного пункта на востоке от Серакиба в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: вынуждают мирное население самостоятельно заниматься восстановлением домов в Ракке.

Соединенные Штаты: перебросили подкрепления на базу «Химо» на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

В западной части провинции не прекращаются столкновения между правительственными войсками и бандгруппами, связанными с «Джебхат ан-Нусрой»1***. Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет огонь по расположениям джихадистов в окрестностях деревень Ад-Дана и Аль-Ках. В то же время поступают данные о боевых вылетах ВКС РФ в районе поселения Аз-Зарба. Напомним, несколько часов назад стало известно о том, что радикалы, базирующиеся неподалеку оттуда, нанесли удары по одному из мирных кварталов Алеппо.

Между тем к северо-востоку от административного центра провинции вспыхнули боевые действия на линии разграничения курдских боевиков и поддерживаемых Турцией формирований. Протурецкие силы объявили о том, что действуют в рамках новой операции под названием «Пылкая решимость», передает Telegram-канал (rybar).

Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что перестрелки были зафиксированы в районе населенного пункта Ад-Дагальбаш западнее Аль-Баба. По информации интернет-портала Halab Today TV, курдские боевики лишились танка и БМП, которые были захвачены союзниками Турции. В то же время поступают неподтвержденные данные о захвате опорного пункта сил САР. Эти сведения пока нуждаются в проверке.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) продолжает развивать полномасштабное наступление в регионе. Telegram-канал (SyriawatanNews) сообщает о том, что правительственным войскам удалось освободить деревни Луф и Камхана, в районе которых накануне разворачивались ожесточенные столкновения.

Тем временем исламисты вооруженной оппозиции прибегли к провокациям на северо-западе соседней провинции Хама. Согласно информации военного источника в сети Twitter (alwataniaTahrer), боевики открыли огонь по подконтрольной САА территории вблизи населенного пункта Аль-Хувейз. Сведений о возможных жертвах среди местных жителей пока не поступало. Предполагается, что таким образом боевики стремятся оттянуть внимание САА от Идлиба.

Стало известно, что переброска военного конвоя ВС Турции в САР сопряжена со строительством еще одного наблюдательного поста у города Серакиб. На этот раз блокпост будет располагаться с восточной стороны от населенного пункта, передает Telegram-канал (NovostiDamask). Напомним, ранее сообщалось об отправке турецких подкреплений в провинцию.

Провинция Ракка

Поступили данные о том, что курдские радикалы стремятся возложить ответственность за восстановительные работы в провинции на мирное население. По информации новостного агентства Al Nour, члены самопровозглашенной курдской администрации, подконтрольной «Демократическим силам Сирии»****, потребовали от владельцев домов, разрушенных в ходе битвы за Ракку в результате бомбардировок ВВС западной коалиции во главе с США, самостоятельно заняться их реконструкцией. Таким образом, Вашингтон вновь нарушает прежде данные обещания. Напомним, еще летом 2017 года бывший посол США по делам международной коалиции Бретт Макгерк заявил, что США готовы оказать помощь в восстановлении Ракки.

Провинция Хасака

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что на оккупированной «Демократическими силами Сирии» (SDF) территории вновь прогремел взрыв. Сработало СВУ, которое было заложено на пути следования курдских боевиков в районе в Джебель-Казван в западной части провинции. В результате детонации бомбы несколько членов SDF получили ранения. В установке взрывного устройства подозреваются террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в зонах контроля «демократической армии».

Между тем тот же интернет-портал передает, что на американскую военную базу «Химо», которая располагается к западу от города Камышлы, прибыла очередная колонна с подкреплениями. О целях переброски дополнительных сил и техники в этот район пока ничего неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.