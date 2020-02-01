Озабоченность присутствием китайского бизнеса на Украине выразил глава Госдепа США Майк Помпео. В интервью телеканалу ABC он сказал, что Киев должен предпочесть вести дела с американскими бизнесменами, поскольку вещи, которые делает Китай, «не идут на пользу украинскому народу». В этих заявлениях нет ничего удивительного: США не терпят конкуренции, особенно в странах, которые считают своими колониями, заявил в интервью Федеральному агентству новостей координатор движения «Донбасс за Евразийский Союз» Антон Бредихин.

«В определенном смысле борьба за Украину началась уже очень давно. Еще до государственного переворота в Киеве в 2014 году китайские инвесторы активно вовлекались в экономику, в частности, им, как и американцам, был обещан Крым — и теперь, согласно решению действующего президента Украины Владимира Зеленского, распродажа земельного фонда страны идет полным ходом», — считает эксперт.

Тот факт, что Пекин, несмотря на внешнее управление Украины Вашингтоном, играет важную роль в экономике этой страны, объясняется, по мнению политолога, тем, что инвесторы из США зашли на уже, по сути, захваченную китайским бизнесом территорию — и теперь так просто его оттуда не «сковырнуть».

«Киев уже давно ведет политику, согласно которой пытается усидеть на нескольких стульях одновременно, — считает Бредихин. — В общем-то это стандартное поведение украинских властей еще со времен первых гетманов Запорожской Сечи, которые представляли то османского султана, то московского царя, то польского короля. Их основной мотивацией всегда было стремление нажиться на борьбе других — но в большинстве случаев ничем хорошим подобная многовекторность не заканчивалась. Поэтому Зеленскому стоит крепко задуматься, надо ли ему вести такую политику или нет».

По мнению собеседника ФАН, если американцев на Украине привлекает возможность политического руководства страной, то китайцам интересен чисто деловой аспект присутствия в украинской экономике.