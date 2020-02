Считавшийся погибшим персонаж появился в трейлере нового «Форсажа»

Москва, 1 февраля. Официальный трейлер девятого «Форсажа» режиссера Джастина Лина вышел в свет. В ролике, помимо постоянных героев, появился персонаж Сона Гана — Хан Сол-О, считавшийся погибшим.

Сюжет нового «Форсажа» не раскрывается. Но, судя по трейлеру, зрители будут наблюдать за противостоянием друзей и главного злодея — младшего брата Доминика Торетто.

В фильме снялся Вин Дизель, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие. Кроме них, в трейлере засветился Сон Ган, персонаж которого считался погибшим — в конце шестой части франшизы его автомобиль взорвался в результате аварии, подстроенной Деккардом Шоу, пишет «Газета.ру».

С 2013 года фанаты саги требовали справедливости для Сол-О и даже запустили флешмоб с хештегом #JusticeForHan («Правосудие для Хана»). В прошлом году в Сети появились кадры, на которых Лин позирует в футболке с надписью «Правосудие для Хана», что дало поклонникам надежду на возращение героя.

Сразу после премьеры трейлера Ган признался, что безумно рад возвращению в проект.

«Это эмоционально — я чувствую, что возвращаюсь к семье. Таких ощущений не было в моей жизни с момента последнего «Форсажа», — цитирует We Got This Covered актера.