Собчак показала свое «истинное лицо» и ужаснула подписчиков

Москва, 1 февраля. Телеведущая, журналистка и светская львица Ксения Собчак опубликовала короткое видео на своей странице в Instagram, представ перед подписчиками в сценическом гриме. Внешний вид звезды ужаснул пользователей соцсети.

«Решила всем показать свое истинное лицо!!! Наслаждайтесь!!!» — написала Собчак.

Смелый пост оценили далеко не все фолловеры «блондинки в шоколаде».

«Я аж вздрогнула», — призналась svetlana_solovy0761.

«Откачайте меня, пожалуйста», — написала lynaisolnce.

«Это даже страшнее, чем мы предполагали», — отметил _qazwsx_777.

«Ужас! Фууу», — прокомментировал mansurovravil.

«Вот Баба-яга», — сравнила Собчак со сказочным персонажем kazlauskene_svetlana.

«Зачем пугать? Неприятная вы очень!» — возмутилась boitsova36.

Однако многие подписчики Собчак восхитились тем, что звезда не постеснялась опубликовать такое видео.

«Какая женщина! Свободная и офигительная!» — отметила gulzhanmur.

«Хороша и естественна необыкновенно», — написала taliforever.

«Ксения, вы очень поднимание настроение — столько в вас позитива», — прокомментировал пользователь galikhanovaiv.

«Вот это я понимаю, подчеркнуть макияжем лучшие свои черты», — пошутила stasifil.

Ранее Ксения Собчак пошутила над паникой вокруг коронавируса. Также она уточнила у подписчиков, считают ли они, что мир действительно стоит на пороге страшной эпидемии.