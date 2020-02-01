Турция направила военный конвой с танками в Идлиб

Дамаск, 1 февраля. Турция направила военный конвой в сирийскую провинцию Идлиб, передает Twitter-канал Kyruer.

По данным канала, вооруженные силы Турции перебросили еще один конвой с танками в Идлиб.

Несколько дней назад сообщалось о передислокации в Идлиб техники для возведения наблюдательного поста недалеко от Серакиба. О завершении строительства стало известно в пятницу.

В южных районах провинции идут бои между правительственными подразделениями и исламистскими вооруженными группировками. Интернет-портал Aleppo Media Center, связанный с боевиками, утверждает, что атака армии САР в районе населенного пункта Тель Мардих была отбита. Военный источник в Twitter (anasanas84) заявил, что исламисты якобы организовали засаду, в результате которой сирийская армия понесла потери в живой силе и военной технике. Оппозиционные источники также утверждают, что поблизости города Кафр-Батых был сбит беспилотник правительственных сил Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе в республике над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). На сегодняшний день сирийские власти продолжают заниматься восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.