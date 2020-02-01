Минтруд опроверг правила увольнения по форме СТД-Р с 1 февраля. События дня. ФАН-ТВ

Минтруд опроверг новые правила увольнения В российском Министерстве труда опровергли информацию о новых правилах увольнения. Сведения, которые разлетелись утром по СМИ, были не только преждевременными, но и не совсем достоверными. Сегодня ряд изданий сообщают, что с 1 февраля сотрудникам при уходе с работы станут вручать новую форму: «Сведения о трудовой деятельности» (СТД-Р). Это аналог выписки из трудовой книжки. Но, как объяснили в Министерстве труда, сейчас документ только ожидает госрегистрации. Кроме того, запросить его можно будет не только при увольнении. Напомним, что нововведения связаны с законом об электронных трудовых книжках. Президент страны Владимир Путин подписал его в конце прошлого года, и уже с 1 января он вступил в силу. В течение всего 2020-го россияне при оформлении на работу смогут выбирать между бумажными и электронными трудовыми книжками. А, начиная уже с 2021-го, работодатели будут предлагать только второй вариант.

Российские туристы возвращаются из Китая в Приморье Российские туристы, чей отпуск сорвался из-за вирусной угрозы в Китае, постепенно возвращаются домой. На границе в Приморском крае начинается эвакуация наших сограждан. Автобусы из Поднебесной везут людей к трем пунктам пропуска: Пограничному, Краскино и Полтавке. Всех прибывших осматривают медики. Напомним, что сейчас наше транспортное сообщение с Китаем серьезно ограничено. Срочные меры связаны с эпидемией китайского коронавируса. Ее жертвами, начиная с декабря, стали уже 259 человек, а число заболевших превысило 11 000 (11 791). Два случая заражения выявлены и в России. В минувший четверг тревогу забила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Она все-таки объявила режим ЧС, хотя еще на прошлой неделе от этого воздерживалась. По данным Ростуризма, к началу этой недели в Китае находилось около 5 500 наших организованных туристов, в основном на острове Хайнань. Планируется, что все они вернутся домой до 4 февраля.

Мишустин и Токаев встретились в Нур-Султане Экология, цифровизация и торговля. Эти и другие темы сегодня на повестке переговоров в Нур-Султане. Там встретились президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр России Михаил Мишустин. Кстати, для главы нашего кабмина это первый зарубежный визит в новой для себя должности. Стороны обсудили торговлю, отношения в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также обратились к вопросам экологии и, в частности, водных ресурсов на трансграничной реке Урал. Напомним, что Мишустин прибыл в Казахстан еще 30 января и поучаствовал в межправительственном заседании ЕАЭС, одной из главных тем которого стали вопросы цифровизации и будущего развития союза. Токаев в свою очередь поздравил Мишустина с назначением на пост премьера и подтвердил, что уже 9 мая посетит Москву по случаю Дня Победы.