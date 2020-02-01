Франция занимает жесткую позицию по вмешательству Турции в Ливию

Турция на своих кораблях продолжает переправлять через Средиземное море наемников из Сирии на территорию Ливии для поддержания так называемого Правительства национального согласия (ПНС), что является серьезным нарушением договоренностей, которые были достигнуты странами — участниками международной конференции в Берлине 19 января. Об этом 29 января заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пообещав в случае продолжения Анкарой подобной деятельности направить военные корабли в регион. В интервью Федеральному агентству новостей экономист, политолог Александр Дудчак обратил внимание на определенный раскол в НАТО, который имел место и ранее, но сейчас стал еще более очевидным из-за турецкого вмешательства на севере Африки.

«Я хотел бы выразить свое беспокойство по поводу действий Турции, которые полностью противоречат тому, что президент Эрдоган обещал на берлинской конференции», — цитирует Макрона Reuters.

Французский президент сделал данное заявление на встрече с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, где лидеры заняли общую позицию по отношению к Турции. Напомним, ранее греческое министерство обороны также сообщило о намерении отправить военные корабли для противодействия Турции.

Примечательно, что турецкая сторона также принимала участие в саммите по Ливии в Берлине и вместе с другими странами подтвердила важность невмешательства в ливийский конфликт других государств, а также приверженность соблюдению оружейного эмбарго ООН, но не соблюла ни одного из этих обязательств.

30 января официальный представитель французского внешнеполитического ведомства Аньес фон дер Мюлль заявила о совершаемых Турцией нарушениях, подчеркнув, что Анкара регулярно отправляет вооружения и живую силу в Ливию. Кроме того, представитель МИД обратила внимание на то, что военные Франции продолжают фиксировать продолжающееся вмешательство турецкой стороны в Ливию, которое имели место накануне, 31 января, и уже сегодня, 1 февраля. Она добавила, что это происходит, несмотря на обещания Турции прекратить поддержку Триполи.

Таким образом, наблюдается очевидный раскол в структуре Североатлантического альянса, в который входят и Турция, и Франция. Между бывшими союзниками по НАТО имеют место острые противоречия касательно происходящего в Средиземном море, а именно из-за попытки Анкары поддержать эскалацию конфликта в североафриканском государстве. По словам Александра Дудчака, не стоит забывать, что Франция также причастна к развалу государственности Ливии и преследовала свои политические цели, посылая войска в Северную Африку вместе с США и другими западными странами. Но при этом очевидно, что Париж сделал свои выводы за прошедшие 9 лет. И сейчас идет на конфликт даже с другими странами НАТО.

«Конечно, нужно осуждать деятельность Турции, но нельзя забывать про действия со стороны Запада по отношению к Ливии, которые нельзя назвать законными. Франция — одна из виновниц ливийского кризиса и того, что случилось с ливийским народом, наряду с Соединенными Штатами и другими странами Запада. Все те последствия, которые сейчас происходят — миграция легальная и нелегальная — в Европе создают реальные проблемы: экономические, социальные, межэтнические и религиозные. В этом плане невозможно повернуть историю вспять. То, что есть противоречия между странами — членами НАТО, мы это видим сейчас на этом примере. НАТО давно не монолитная структура», — напомнил политолог.

Напомним, что в настоящее время по делу о коррупции под следствием находится экс-президент Франции Саркози, который и начал военную операцию в Ливии, чтобы скрыть помощь Каддафи в своей избирательной кампании и не возвращать ему деньги. Очевидно нынешний французский лидер не обременен теневыми обязательствами и действует очень энергично.

Теперь позиция Франции сближается с позицией России, пусть и по своим причинам, которые указал Дудчак: последствия развала Ливии стали слишком заметны в самой Европе. Усиление Турции и ее военные операции в Средиземном море никому не нужны: они еще больше усилят негативные тенденции. Стоит вспомнить историю, когда ливийский берег, благодаря Стамбулу, был превращен в пристанище пиратов, с которыми долго боролась Европа. Видимо, сейчас французы поняли, что надо действовать жестко, не ограничиваясь, как в Берлине, дипломатическими заявлениями.

На официальной странице Ливийской национальной армии (ЛНА) в соцсети Twitter появилось сообщение о том, что Файез Саррадж был очень тщательно досмотрен в парижском аэропорту, когда он возвращался из Конго. В связи с этим инцидентом так называемый МИД ПНС направил ноту протеста в адрес Франции.

Напомним, редакция ФАН неоднократно сообщала о нарушениях Турцией эмбарго ООН на поставки оружия в качестве военной помощи бандформированиям Файеза Сарраджа. А переправляемые Анкарой в Триполи сирийские наемники и вовсе стали одним из главных дестабилизирующих факторов в Ливии, так как джихадисты безнаказанно издеваются над местными жителями ливийской столицы, грабят их и похищают ради выкупа.