Изучение истории при помощи настольных игр внедряют в Кемерово

Кемерово, 1 февраля. Кемеровская школа внедрила уникальный проект по изучению истории при помощи настольных игр. Апробация нового подхода в преподавании исторических дисциплин прошла в средней школе № 31. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

Автором идеи является руководитель школьного музея Сергей Токмаков и его ученица Елизавета Галимова. Проект был признан лучшим на Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Работа под названием «История Кузбасса в настольных играх» заняла первое место, призовой фонд конкурса потратят на публикацию пособий для образовательных учреждений, передает «Газета Кемерова».

«Настольные игры адаптированы для ребят разного возраста и отражают события Великой Отечественной войны, подвиги Героев Советского Союза», — сообщил мэр города.

По его словам, исторические настольные игры могут стать учебным материалом в других школах города и учреждениях дополнительного образования.

Ранее политтехнолог Алексей Громский рассказал, как, по его мнению, школьникам необходимо подходить к изучению истории. Он заметил, что школьников надо обучать тому, чтобы они воспринимали вектор развития стран на историческом примере, передает телеканал «360».