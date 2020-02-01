ВВС Сирии нанесли удары по укрепрайонам джихадистов в провинции Алеппо

Алеппо, 1 февраля. Сирийская арабская армия (САА) продолжает вооруженное противостояние боевикам незаконных формирований на западе провинции Алеппо.

По данным Telegram-канала «Вестник Дамаска», стороны ведут ожесточенные бои вблизи населенного пункта Тадиф.

Интернет-портал Aleppo Media Center сообщает, что ВВС Сирии бомбардировали позиции террористической группировки «Тахрир аш-Шам», входящей в состав запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1. Ударам подверглись укрепрайоны джихадистов в районе города Анджара.

Террористы прибегают к аморальным мерам, атакуя жилые кварталы и социальные объекты, чтобы остановить продвижение САА.

Напомним, боевики обстреляли детский сад и мечеть в городе Алеппо. В храме от разрывов снарядов выбило все окна. В результате атаки никто не пострадал, поскольку ночной намаз закончился за час до обстрела.

После минометных ударов администрация детского сада была вынуждена закрыть учреждение, передавало Федеральное агентство новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.