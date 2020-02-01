Назарбаев назвал отношения Казахстана и России образцовыми

Нур-Султан, 1 февраля. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал отношения республики с Россией образцовыми. Об этом сообщила его пресс-служба.

Нурсултан Назарбаев также выразил надежду на то, что такие отношения между двумя странами будут всегда. По его словам, находясь на посту президента Казахстана, он делал все возможное для укрепления сотрудничества с Россией.

«Я считаю, что сегодня наши двусторонние отношения являются образцовыми. Я очень хочу, чтобы так оставалось всегда», — подчеркнул Назарбаев.

В субботу Нурсултан Назарбаев встретился с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Первый президент Казахстана поздравил Мишустина с назначением на ответственную должность. Премьер-министр РФ поблагодарил Назарбаева за встречу и передал ему теплые слова приветствия от российского президента Владимира Путина.

Во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым глава кабинета министров России Михаил Мишустин заявил, что Россию и Казахстан объединяют братские и союзнические отношения. По его словам, в настоящее время активно идет процесс укрепления межрегиональных связей и контактов в деловой сфере.