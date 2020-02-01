Прилепин призвал создать образ нового патриота, отстаивающего взгляды РФ

Москва, 1 февраля. Уверяющие россиян, что в XXI веке проблемы нужно решать цивилизованно, на самом деле желают исключительно капитуляции РФ, заявил публицист Захар Прилепин.

Писатель выступил на съезде движения «За правду» с речью, в которой рассказал о целях команды и проблемах современного мира.

«Все уверяющие нас, что в XXI веке проблемы нужно решать цивилизованно, на самом деле желают исключительно нашей капитуляции», — сказал публицист.

Прилепин — лидер «За правду» — отметил, что движение вкладывает в понятие «цивилизованно» только один смысл: «все, что способствует сохранению, усилению и расширению русской цивилизации — цивилизованно».

Он также раскритиковал действия оппозиции, которая исповедует архаичные взгляды. По его словам, на сегодняшний день оппозиция ассоциируется исключительно с западниками, которые смогли навязать российской молодежи совершенно устаревшие взгляды. Их мнения «вызывают оскомину у огромной части населения и в США, и в Европе, и тем более в Латинской Америке», указал писатель.

«Все, что наши нынешние оппозиционеры могут предлагать это: давайте сделаем, как в нормальных странах, — цитирует Kp.ru публициста. — Но нет уже никаких пресловутых нормальных стран. Мир движется к очередному кризису: экономическому и ментальному. Присоединяться к нормальным странам, вступающим в период кризиса и хаоса — безумие. И нам впаривают это безумие».

В связи с этим Прилепин призвал создать образ нового, просвещенного, образованного и успешного патриота, который будет отстаивать, а в случае необходимости и навязывать свои взгляды.