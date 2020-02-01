Любовь Толкалина «ужаснула» поклонников своим внешним видом

Москва, 1 февраля. Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина опубликовала видео, снятое в ходе процедуры омоложения кожи, чем вызвала беспокойство со стороны своих поклонников.

«Я каюсь, не принимаю процедуры по плану, как положено, прибегаю время от времени, когда прижмет. В ближайшие дни мне хотелось бы выглядеть блистательно», — пояснила актриса.

На кадрах видеоролика артистка запечатлена с красным лицом, которое покрыто багровыми пятнами. Поклонников напугал вид артистки, после чего они посоветовали Толкалиной не злоупотреблять подобными процедурами.

«А что эта процедура дает и почему такая красота пятнами?» — интересуется iuliiavk77.

«А это не вредно? Такое покраснение», — спрашивает nesmachnaia.o.

«Люба, а потрясающая фигура как? Я вижу вы балуете себя булочками?» — интересуется irinablinova33.

«Ужас! Столько простых способов омолаживания в домашних условиях!» — отмечает verabelova8754.

«Ого, какая красная кожа», — пишет fruscheva_polina_lena.

«Жалко кожу, если честно, то считаю это вредным. Впоследствии с возрастом она истончается. Это жесткий метод», — отмечает tatjanawiesner.