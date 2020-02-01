Любовь Толкалина «ужаснула» поклонников своим внешним видом

Москва, 1 февраля. Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина опубликовала видео, снятое в ходе процедуры омоложения кожи, чем вызвала беспокойство со стороны своих поклонников.
«Я каюсь, не принимаю процедуры по плану, как положено, прибегаю время от времени, когда прижмет. В ближайшие дни мне хотелось бы выглядеть блистательно», — пояснила актриса.
На кадрах видеоролика артистка запечатлена с красным лицом, которое покрыто багровыми пятнами. Поклонников напугал вид артистки, после чего они посоветовали Толкалиной не злоупотреблять подобными процедурами.
«А что эта процедура дает и почему такая красота пятнами?» — интересуется iuliiavk77.
«А это не вредно? Такое покраснение», — спрашивает nesmachnaia.o.
«Люба, а потрясающая фигура как? Я вижу вы балуете себя булочками?» — интересуется irinablinova33.
«Ужас! Столько простых способов омолаживания в домашних условиях!» — отмечает verabelova8754.
«Ого, какая красная кожа», — пишет fruscheva_polina_lena.
«Жалко кожу, если честно, то считаю это вредным. Впоследствии с возрастом она истончается. Это жесткий метод», — отмечает tatjanawiesner.
«Сжигание поверхностного слоя кожи в надежде на то, что нормально сработает процесс регенерации организма. Но мой вам совет Любовь (все-таки в стране Советов родились) не злоупотребляйте этой процедурой, она не так безвредна, как вас уверяют ваши косметологи. Вы красивая женщина в принципе, и небольшой процент морщинок этого не изменит и не испортит! Удачи Вам!» — пишет stolyarov1965.