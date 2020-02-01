СК проверит сообщение бабушки брошенных в «Шереметьево» детей об угрозах от их отца

Москва, 1 февраля. Следственный комитет проверит сообщение о том, что мужчина, бросивший двух мальчиков в столичном аэропорту «Шереметьево», угрожает бабушке детей. Об этом рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

«По имеющимся данным, отец детей, подозреваемый в оставлении малолетних детей одних, без помощи, в опасном для жизни и здоровья состоянии, высказывал устные угрозы бабушке, на воспитание которой определены мальчики», — сообщила она.

По словам Марковской, следователи дадут правовую оценку действиям отца детей и примут процессуальное решение, если для этого будут основания.

Напомним, 26 января мужчина с двумя детьми прибыл в столичный аэропорт «Шереметьево» из Хабаровска, после чего оставил мальчиков шести и девяти лет одних в здании воздушной гавани. При детях был рюкзак, в котором находились документы мальчиков и записка от их отца. В ней мужчина сообщил, что из-за тяжелой финансовой ситуации временно не может проживать с детьми. Он попросил определить мальчиков в приют и сообщил, что заберет их позже. Позднее выяснилось, что мать детей живет отдельно и не общается со своими сыновьями.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Детей передали под опеку бабушки по материнской линии, мальчики уже прилетели в Хабаровск, откуда их в сопровождении доставят в родной Комсомольск-на-Амуре поездом или автобусом.