Новый удар по базам США в Ираке - очередной провал Вашингтона на Ближнем Востоке

Пять минометных снарядов упали близ военной базы на севере Ирака, где размещены американские военнослужащие. Об этом сообщила в ночь на субботу пресс-служба иракских органов безопасности.

«Пять минометных снарядов упали рядом с авиабазой Кайяра в провинции Найнава», — говорится в сообщении.

О том, чем опасно прибывание на Ближнем Востоке для желающих установить в регионе господство американцев - в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Убийство Сулеймани и ответ Ирана

В ночь на 3 января этого года по личному приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар по международному аэропорту Багдада. Целью удара стал командир спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

8 января КСИР объявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани. Иранские военные выпустили ракеты класса «земля — земля» по базе «Айн-аль-Асад» на западе Ирака и по базе в Эрбиле, где расположен армейский контингент США. По информации Тегерана, в результате удара погибли порядка 80 американских военных, еще порядка 100 пострадали.

США пытаются сохранить лицо

Изначально, Вашингтон уверял, что никто при ударе не пострадал, но буквально через несколько дней Пентагон озвучил цифру в 11 американских военных, получивших ранения. Их количество в заявлениях официальных лиц США продолжило расти и к настоящему времени составляет 64 человека.

Эксперты не исключают, что американское руководство и дальше продолжит дозировано раскрывать количество раненых, чтобы сохранить лицо. Кроме того, Соединенные Штаты могут скрывать потери от иранской атаки, маскируя их небоевыми.

Гибель «Черного принца»

Иранское агентство Mehr 28 января сообщило о смерти видного деятеля ЦРУ, известного под прозвищами «Черный Принц» и «Аятолла Майк», Майкла Д'Андреа. Самолет, на борту которого, по версии СМИ, находился американский разведчик, на этой неделе рухнул на территории Афганистана. Ответственность взяло на себя запрещенное в РФ движение «Талибан»1, отметив, что судно было сбито огнем с земли.

«Черный принц» является кадровым сотрудником ЦРУ, который руководил анти-иранскими операциями США на Ближнем Востоке. Ему покровительствовал сам глава Госдепартамента США Майк Помпео.

В частности, «Аятолла Майк» числится среди организаторов ликвидации одного из лидеров «Хезболлы» Имада Мугние в 2008 году, участвовал в поисках Усама Бен Ладена, а также играл ключевую роль в операции по недавнему убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.

При этом американское руководство не подтверждает гибель Д'Андреа.

Ирак хочет распрощаться с США

В связи с нарастающей американской агрессией в регионе, которую ярко продемонстрировала ликвидация иранского генерала, Ирак принял решение ограничить деятельность американских военных на территории своей страны.

Президент Ирака Бархам Салех 4 января, на следующий день после убийства американцами Сулеймани, выступил с заявлением, если верить которому, американское руководство не обсуждало с центральным правительством планы относительно сохранения своего военного присутствия на территории их страны.

«Президент Трамп не запрашивал разрешения у Ирака на сохранение военного присутствия США для наблюдения за Ираном. Правительство ожидает разъяснений со стороны Вашингтона по поводу численности и целей американских сил», — сказал лидер Ирана.

Через несколько дней парламент Ирака принял резолюцию, призвавшую правительство прекратить любое иностранное военное присутствие на территории государства, в том числе вывести около пять тысяч американских военных. Причиной парламентарии назвали то, что атака нарушила условия пребывания иностранного контингента в стране.

Антиамериканские митинги в Ираке

Вскоре Ирак охватили массовые протесты против присутствия американских военных на территории страны. Выйти жителей страны на улицы с требованием вывода войск США призвал шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр.

Протестные акции различной численности продолжаются в иракском государстве с момента убийства США иракского высокопоставленного военное. Но самый многочисленный из них пришелся на 24 января, когда свыше 200 иракцев вышли на стихийный митинг

Американцам есть чего бояться

Политолог и эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов уверен, что у США есть серьезные поводы для беспокойства в связи с присутствием их военного контингента в регионе. Однако максимальный ущерб Америке нанесет не прямой военный конфликт с Ираном. Таким мнением он поделился с ФАН.

«Дело в том, что последние события на Ближнем Востоке показывают, что сопротивление против американцев усилилось. Аятолла Хаменеи [верховный лидер Ирана — прим. ФАН] заявил Америке, что это только пощечина, за которой еще последуют события. Но он сказал, что и войны тоже не будет. Если была бы война, для американцев это было бы меньшей потерей, чем партизанская война против них», — заявил эксперт.

Собеседник агентства также подчеркнул, что люди, проживающие на Ближнем Востоке готовы дать отпор агрессору в лице США. В шиитской системе, по мнению эксперта, тенденция на сопротивление Западу уже активна.

«Пять миллионов жителей Ближнего Востока очень активны. Они видели войну, они видели как разрушают их дома, они видели как убивают их близких, они видят единственный выход из этого положения — сопротивляться против агрессоров. В Ираке и Сирии началось сопротивление против американских агрессоров и западной коалиции. В системе шиитов есть такая тенденция, она уже действует», — добавил Курбанов.

Нефть, за которую так сильно держится американское руководство в регионе, в конечном счете не даст Соединенным Штатам ничего. Те, кто воюет на стороне США, не смогут противостоять здешним государствам.

«У американцев есть хорошие востоковеды, хорошие политологи. Они давно бы убежали оттуда, потому что они только понесут потери. За эту нефть, за которую они держатся, тоже ничего им не даст. Потому что за них будут страдать все курдские формирования, сколько бы они их не вооружали, но всем иракцам, всей проиранской Сирии они противостоять не смогут», — уверен политолог.

По мнению эксперта, даже внутри Америки элиты сомневаются в целесообразности агрессивной политики, которую ведет в настоящее время президент страны.

«У американцев начались трудные дни на Ближнем Востоке. Они раньше сомневались, но сейчас многие политики не сомневаются. Потому они хотят импичмента для Дональда Трампа», — заключил Курбанов.

1 Организация запрещена на территории РФ.